Scopri chi è Mirko Gancitano, il fidanzato di Guenda Goria! (Di giovedì 13 maggio 2021) Mirko Gancitano ha conquistato un posto tra le cronache rosa della primavera 2021 per via della sua relazione con la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria. Scopriamo la sua (e la loro) storia… Il nome di Mirko Gancitano non è nuovo nella galassia dello spettacolo, ma neppure al gossip! Infatti, nel 2021 la sua storia d’amore con Guenda Goria ha conquistato le cronache rosa finendo per imporsi tra le grandi e promettenti coppie dell’anno. Scopriamo tutto quello che si sa sul suo conto, dalla biografia alla vita privata al fianco dell’ex gieffina, figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria. Chi è Mirko Gancitano e dove vive? Mirko Gancitano è nato a Mazara del Vallo (Trapani) sotto il segno ... Leggi su donnaglamour (Di giovedì 13 maggio 2021)ha conquistato un posto tra le cronache rosa della primavera 2021 per via della sua relazione con la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria.amo la sua (e la loro) storia… Il nome dinon è nuovo nella galassia dello spettacolo, ma neppure al gossip! Infatti, nel 2021 la sua storia d’amore conGoria ha conquistato le cronache rosa finendo per imporsi tra le grandi e promettenti coppie dell’anno.amo tutto quello che si sa sul suo conto, dalla biografia alla vita privata al fianco dell’ex gieffina, figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria. Chi èe dove vive?è nato a Mazara del Vallo (Trapani) sotto il segno ...

Advertising

01Distribution : Dopo il successo ai #David2021, #VolevoNascondermi torna al cinema da OGGI! Un’occasione imperdibile per chi ancora… - RDS_official : 'Amami ancora | Fallo dolcemente | Un anno, un mese, un’ora | Perdutamente. A chi è già scesa una lacrimuccia? ?? Se… - UniCredit_IT : #UniCredit4People: una nuova tappa di #RoadToSocialChange, il progetto di #UniCredit per lo “sviluppo integrale” de… - Segugio_it : Chi opta per un'offerta di telefonia mobile con 50 GB di #internet ha a disposizione un #trafficodati sufficiente p… - TheHotCorn_ : RT @01Distribution: Dopo il successo ai #David2021, #VolevoNascondermi torna al cinema da OGGI! Un’occasione imperdibile per chi ancora non… -