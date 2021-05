Sconfitta dell’Atalanta per favorire la Juventus? Palmeri va contro i napoletani: “Adesso stanno sfiorando il ridicolo” (Di giovedì 13 maggio 2021) Tancredi Palmeri, giornalista, attraverso il proprio account Twitter commenta una notizia, finita in tendenza nelle ultime ore, in cui si legge che l’Atalanta perderà nella sfida contro il Genoa per favorire la Juventus contro il Milan. Una teoria complottistica sulla quale il giornalista si rivolge ai napoletani riconoscendogli di aver sofferto nei tre anni trascorsi con Sarri ma anche di imporre un limite su questo punto. Questo quanto scritto su Twitter: “Io capisco che i napoletani siano rimasti scottati da quanto subito nei tre anni con Sarri. Ma Adesso stanno sfiorando il ridicolo”. Io capisco che i napoletani siano rimasti scottati da quanto subito nei tre anni con ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 13 maggio 2021) Tancredi, giornalista, attraverso il proprio account Twitter commenta una notizia, finita in tendenza nelle ultime ore, in cui si legge che l’Atalanta perderà nella sfidail Genoa perlail Milan. Una teoria complottistica sulla quale il giornalista si rivolge airiconoscendogli di aver sofferto nei tre anni trascorsi con Sarri ma anche di imporre un limite su questo punto. Questo quanto scritto su Twitter: “Io capisco che isiano rimasti scottati da quanto subito nei tre anni con Sarri. Mail”. Io capisco che isiano rimasti scottati da quanto subito nei tre anni con ...

