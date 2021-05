Sci alpino, calendario Coppa del Mondo 2021/22 con 10 gare in Italia: attesa ufficialità (Di giovedì 13 maggio 2021) Lo sci alpino pensa già alla prossima stagione di Coppa del Mondo con la Fisi che ha definito il calendario del 2021/2022. Dovrebbero esserci 10 gare in Italia, anche se le date e le località saranno ufficializzate sabato 5 giugno, il giorno successivo alla nomina del nuovo presidente della Federazione Internazionale. Di seguito il programma provvisorio: si parte il 23 ottobre. calendario FEMMINILE CDM 2021/22 Sab. 23/10/21 – GS femminile Soelden (Aut) Sab. 13/11/21 – PAR femminile Lech/Zuers (Aut) Sab. 20/11/21 – SL femminile Levi (Fin) Dom. 21/11/21 – SL femminile Levi (Fin) Sab. 27/11/21 – GS femminile Killington (Usa) Dom. 28/11/21 – SL femminile Killington (Usa) Gio. 01/12/21 – DH femminile Lake Louise (Can) Ven. 02/12/21 – DH ... Leggi su sportface (Di giovedì 13 maggio 2021) Lo scipensa già alla prossima stagione didelcon la Fisi che ha definito ildel/2022. Dovrebbero esserci 10in, anche se le date e le località saranno ufficializzate sabato 5 giugno, il giorno successivo alla nomina del nuovo presidente della Federazione Internazionale. Di seguito il programma provvisorio: si parte il 23 ottobre.FEMMINILE CDM/22 Sab. 23/10/21 – GS femminile Soelden (Aut) Sab. 13/11/21 – PAR femminile Lech/Zuers (Aut) Sab. 20/11/21 – SL femminile Levi (Fin) Dom. 21/11/21 – SL femminile Levi (Fin) Sab. 27/11/21 – GS femminile Killington (Usa) Dom. 28/11/21 – SL femminile Killington (Usa) Gio. 01/12/21 – DH femminile Lake Louise (Can) Ven. 02/12/21 – DH ...

