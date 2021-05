Scarlet Nexus demo in arrivo su PlayStation e Xbox

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 13 maggio 2021) Bandai Namco ha annunciato l', questo mese, dellagiocabile di, che arriverà prima suSeries X/S eOne(il 21 maggio) e solo una settimana dopo su4 e 5. Nonostante il gioco sia atteso anche per PC, non abbiamo notizia di un'eventualeper computer. La storia del gioco è ambientata in un futuro molto lontano, in cui la scoperta di un ormone psionico all'interno del cervello umano -capace di dare alle persone poteri extra-sensoriali- ha cambiato il mondo. Tuttavia, all'alba di questa nuova era per l'umanità, una nuova minaccia è giunta dal cielo: schiere di folli mutanti noti come Estranei, affamati di cervelli umani. L'umanità, per sopravvivere all'di un nemico quasi del tutto ...