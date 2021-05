Scappa dalle violenze del marito, lui la insegue in auto e la tampona (Di giovedì 13 maggio 2021) Sembrava un normale tamponamento tra auto su una strada provinciale. Ma quanto i Carabinieri sono intervenuti a Luserna San Giovanni, nel torinese, hanno scoperto uno scenario alquanto diverso. A guidare l’auto che ha speronato è stato un uomo di 33anni, mentre conducente del secondo veicolo era la moglie. La donna in ospedale ha infatti racontato di essere stata minacciata con un coltello e di aver subito violenze fisiche dall’uomo. Poi è riuscita a Scappare a bordo della sua auto ma è stata inseguita. L’uomo è stato bloccato ed è ora in carcere. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 13 maggio 2021) Sembrava un normalemento trasu una strada provinciale. Ma quanto i Carabinieri sono intervenuti a Luserna San Giovanni, nel torinese, hanno scoperto uno scenario alquanto diverso. A guidare l’che ha speronato è stato un uomo di 33anni, mentre conducente del secondo veicolo era la moglie. La donna in ospedale ha infatti racontato di essere stata minacciata con un coltello e di aver subitofisiche dall’uomo. Poi è riuscita are a bordo della suama è stata inseguita. L’uomo è stato bloccato ed è ora in carcere. L'articolo proviene da Nuova Società.

