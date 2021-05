Sanità, nasce Eco. L’Associazione a sostegno delle persone affette da epilessie in Campania (Di giovedì 13 maggio 2021) E’ appena nata a Napoli ed opera in tutto il territorio della Campania E.C.O. -epilessie Campania ODV- L’Associazione di volontariato senza scopo di lucro che si occupa di tutelare i diritti delle persone con Epilessia e delle loro famiglie. E.C.O. nasce dalla volontà di un gruppo di persone a vario titolo vicine alla realtà sanitaria e alle problematiche sociali connesse all’epilessia. A tal proposito i suoi fondatori, il presidente Rossella Giaquinto, il vice presidente Anna Stilo, il segretario e tesoriere Maria Rosaria Annunziata, e i consiglieri Giancarlo Riviezzo e Sofia Stilo, hanno condiviso l’obiettivo di favorire la diffusione di una cultura libera da pregiudizi sociali per tutelare le persone ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 13 maggio 2021) E’ appena nata a Napoli ed opera in tutto il territorio dellaE.C.O. -ODV-di volontariato senza scopo di lucro che si occupa di tutelare i diritticon Epilessia eloro famiglie. E.C.O.dalla volontà di un gruppo dia vario titolo vicine alla realtà sanitaria e alle problematiche sociali connesse all’epilessia. A tal proposito i suoi fondatori, il presidente Rossella Giaquinto, il vice presidente Anna Stilo, il segretario e tesoriere Maria Rosaria Annunziata, e i consiglieri Giancarlo Riviezzo e Sofia Stilo, hanno condiviso l’obiettivo di favorire la diffusione di una cultura libera da pregiudizi sociali per tutelare le...

