Sangiovanni Amici, perché si chiama così e il vero nome: 5 curiosità (Di venerdì 14 maggio 2021) Amici Dalla storia d’amore con Giulia Stabile alla dedica del suo album fino a tutti i dischi vinti finora: cosa c’è da sapere sul finalista della 20esima edizione Pubblicato su 13 Maggio 2021 Sangiovanni è in finale ad Amici 2021 e si giocherà la vittoria sabato 15 maggio con grandi possibilità di vincere. Il cantante di Zerbi è il favorito alla vittoria, anche se il colpo di scena potrebbe essere dietro l’angolo. A soffiargli la vittoria potrebbe essere proprio Giulia Stabile, la ballerina che gli ha già rubato il cuore. Ma anche Aka7even e Deddy sono avversari non facili da battere, sebbene Sangiovanni possa contare su una fanbase sostanziosa. Sono tante le curiosità da approfondire sul giovane artista. Per esempio si sa che conosce Madame: non sono parenti, ma si sono incontrati ... Leggi su cityroma (Di venerdì 14 maggio 2021)Dalla storia d’amore con Giulia Stabile alla dedica del suo album fino a tutti i dischi vinti finora: cosa c’è da sapere sul finalista della 20esima edizione Pubblicato su 13 Maggio 2021è in finale ad2021 e si giocherà la vittoria sabato 15 maggio con grandi possibilità di vincere. Il cantante di Zerbi è il favorito alla vittoria, anche se il colpo di scena potrebbe essere dietro l’angolo. A soffiargli la vittoria potrebbe essere proprio Giulia Stabile, la ballerina che gli ha già rubato il cuore. Ma anche Aka7even e Deddy sono avversari non facili da battere, sebbenepossa contare su una fanbase sostanziosa. Sono tante leda approfondire sul giovane artista. Per esempio si sa che conosce Madame: non sono parenti, ma si sono incontrati ...

Advertising

dmattia_fabiana : RT @izykidnappedme: Sto convincendo tutti i miei amici ad ascoltare l'album di Sangio E sta piacendo anche a chi non piace il suo genere S… - sangiuss__ : RT @izykidnappedme: Sto convincendo tutti i miei amici ad ascoltare l'album di Sangio E sta piacendo anche a chi non piace il suo genere S… - izykidnappedme : Sto convincendo tutti i miei amici ad ascoltare l'album di Sangio E sta piacendo anche a chi non piace il suo gene… - Amici_2021 : ok adesso voglio che qualcuno mi decidichi maledetta primavera MA LA VERSIONE DI SANGIO CHE È ?DEVASTANTE? #amici2021 #amici20 #Sangiovanni - Amici_2021 : raga mettete l'inizio di 'maledetta primavera' e guardate questa foto...sto piangendo?? #amici2021 #amici20… -