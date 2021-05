San Marino | turismo vaccinale al via dal 17 maggio non per gli italiani

(Di giovedì 13 maggio 2021) A partire dal 17Sanapre alma non agli: 50 euro per la doppia dose. Dal 172021 il governo di Sanavvierà il cosiddetto piano di “” grazie al quale i turisti potranno acquistare, non solo un soggiorno nella città, ma anche un pacchetto comprensivo di due dosi di vaccino Sputnik. Attualmente il progetto delè aperto a tutti ma non agliper via di un accordo non ancora stabilito con Roma. Sanpronto al “” Secondo il piano di regolamento adottato dal governo di Sanche lo ha così ...

matteosalvinimi : L’Europa non solo non ci manda i vaccini promessi ma ci blocca quelli possibili. È normale? - MediasetTgcom24 : Covid, San Marino apre al turismo vaccinale dal 17 maggio #SanMarino - SkyTG24 : #SanMarino apre al #turismovaccinale: si potrà acquistare un pacchetto che comprende due dosi di vaccino Sputnik e… - AdornatoAntonio : RT @_DAGOSPIA_: QUEST'ESTATE VADO A FARMI INOCULARE A SAN MARINO - MARE, HOTEL, DUE DOSI DI SPUTNIK A 50 EURO... - AnnaMariaCastel : RT @BarbaraRaval: I parlamentari si sono fatti girare una fornitura di #Sputnik da San Marino. Ci sarà un motivo. ?? #VaccinoCovid https://… -

Ultime Notizie dalla rete : San Marino

: s al vaccino Sputnik ai turisti ma non a italiani Dal 17 maggio la Repubblica disar aperta al turismo vaccinale. Lo ha deciso il governo locale. Chiunque, tranne che gli ...Dal 17 maggio ancheparteciperà a questa iniziativa da 50 euro per la doppia dose. Sarà aperto a tutti, tranne per gli italiani poiché non è stato raggiunto un accordo con Roma. Il vaccino ...A partire dal 17 maggio San Marino apre al turismo vaccinale ma non agli italiani: 50 euro per la doppia dose. Dal 17 Maggio 2021 il governo di San Marino avvierà il cosiddetto piano di “Turismo vacci ...Il presidente della Regione Vincenzo De Luca è intervenuto alla inaugurazione della a terza sala di emodinamica, dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. Per l’occasione è stato dato il vi ...