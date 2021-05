San Marino, si apre al turismo vaccinale: ma gli italiani sono esclusi (Di giovedì 13 maggio 2021) San Marino è pronta ad aprirsi al turismo vaccinale con delle offerte. Questo però, almeno per il momento, non coinvolgerà gli italiani. San Marino: vaccino Sputnik(AdobeStock)Sappiamo bene che la Repubblica di San Marino è indipendente dall’Italia. Ora questo piccolo pezzo situato in Italia è pronto a partite con il turismo vaccinale. Questo però non comprenderà gli italiani. Cosa giustificata sia dal ministro della sanità Roberto Ciavatta che sostiene che la svolta per quella località si è avuta grazie al Fondo Internazionale Russo. prima di quel momento, la località era in forte ritardo. Ora, invece, si è arrivata ad una situazione in cui non c’è nessun ricoverato e la fa essere un grande sponsor europeo per ... Leggi su chenews (Di giovedì 13 maggio 2021) Sanè pronta ad aprirsi alcon delle offerte. Questo però, almeno per il momento, non coinvolgerà gli. San: vaccino Sputnik(AdobeStock)Sappiamo bene che la Repubblica di Sanè indipendente dall’Italia. Ora questo piccolo pezzo situato in Italia è pronto a partite con il. Questo però non comprenderà gli. Cosa giustificata sia dal ministro della sanità Roberto Ciavatta che sostiene che la svolta per quella località si è avuta grazie al Fondo Internazionale Russo. prima di quel momento, la località era in forte ritardo. Ora, invece, si è arrivata ad una situazione in cui non c’è nessun ricoverato e la fa essere un grande sponsor europeo per ...

matteosalvinimi : L’Europa non solo non ci manda i vaccini promessi ma ci blocca quelli possibili. È normale? - MediasetTgcom24 : Covid, San Marino apre al turismo vaccinale dal 17 maggio #SanMarino - SkyTG24 : #SanMarino apre al #turismovaccinale: si potrà acquistare un pacchetto che comprende due dosi di vaccino Sputnik e… - Marc852835993 : RT @matteosalvinimi: L’Europa non solo non ci manda i vaccini promessi ma ci blocca quelli possibili. È normale? - RItalia_N : San Marino batte il Covid: “Con lo Sputnik V efficacia vicina al 100% e le reazioni avverse pari a zero”: -