San Marino: al via i vaccini per i turisti, ma non per gli italiani (Di giovedì 13 maggio 2021) San Marino apre al “Turismo Vaccinale” Ph. Credit Andrea Costa Nelle scorse settimane molto si era detto su Belgrado, località che consentiva ai turisti di potersi vaccinare tranquillamene. Un modello scelto e adottato anche da San Marino che sta studiando delle regole ad hoc per il turismo vaccinale. Si parla infatti, a partire dal 17 maggio, di una sorta di pacchetto: con la prenotazione alberghiera di almeno tre notti (e per due volte in 21 giorni) sarà possibile vaccinarsi a 50 euro con ambo le dosi. Il turismo sarò aperto a tutti eccetto agli italiani perché non c’è l’accordo con Roma e il vaccino scelto è quello russo, Sputnik. Leggi anche: vaccini, Figliuolo allarga la vaccinazione fino ai quarantenni Il vaccino russo, che non è stato ancora approvato dall’Ema, nel piccolo stato è invece stato ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 13 maggio 2021) Sanapre al “Turismo Vaccinale” Ph. Credit Andrea Costa Nelle scorse settimane molto si era detto su Belgrado, località che consentiva aidi potersi vaccinare tranquillamene. Un modello scelto e adottato anche da Sanche sta studiando delle regole ad hoc per il turismo vaccinale. Si parla infatti, a partire dal 17 maggio, di una sorta di pacchetto: con la prenotazione alberghiera di almeno tre notti (e per due volte in 21 giorni) sarà possibile vaccinarsi a 50 euro con ambo le dosi. Il turismo sarò aperto a tutti eccetto agliperché non c’è l’accordo con Roma e il vaccino scelto è quello russo, Sputnik. Leggi anche:, Figliuolo allarga la vaccinazione fino ai quarantenni Il vaccino russo, che non è stato ancora approvato dall’Ema, nel piccolo stato è invece stato ...

Advertising

matteosalvinimi : L’Europa non solo non ci manda i vaccini promessi ma ci blocca quelli possibili. È normale? - MediasetTgcom24 : Covid, San Marino apre al turismo vaccinale dal 17 maggio #SanMarino - SkyTG24 : #SanMarino apre al #turismovaccinale: si potrà acquistare un pacchetto che comprende due dosi di vaccino Sputnik e… - manudispe : @massimauri @matteosalvinimi San Marino ne è l'esempio più prossimo a noi ed il più lampante. - camcom_romagna : RT @Nuove_Imprese: Tutte le novità per i 20 anni della competizione presentate nel servizio di San Marino RTV. Nel servizio l'intervista a… -