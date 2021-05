Samsung Official Partner della FIGC: accordo fino al 30 gennaio 2022 (Di giovedì 13 maggio 2021) Samsung Electronics Italia è ‘Official Partner’ della FIGC, la Federazione Italiana Giuoco Calcio. L’accordo, annunciato oggi ufficialmente presso la Smart Home del Samsung District a Milano, prosegue nella missione del brand di sostenere il talento e il mondo dello sport e di offrire ai consumatori esperienze di intrattenimento immersive ed indimenticabili. La collaborazione, che si L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 13 maggio 2021)Electronics Italia è ‘, la Federazione Italiana Giuoco Calcio. L’, annunciato oggi ufficialmente presso la Smart Home delDistrict a Milano, prosegue nella missione del brand di sostenere il talento e il mondo dello sport e di offrire ai consumatori esperienze di intrattenimento immersive ed indimenticabili. La collaborazione, che si L'articolo

Advertising

albe_ : @simpaol @SamsungItalia @IliadItalia @VodafoneIT @TIM_Official Gli smartphone Samsung non sono abilitati, non suppo… - scarlots : @albe_ @SamsungItalia @IliadItalia @VodafoneIT @TIM_Official cioè col Samsung non funziona il 5g di Iliad ma solo quello di Tim e Vodafone? -

Ultime Notizie dalla rete : Samsung Official Samsung è il nuovo official sponsor della Figc - Samsung Electronics Italia è 'Official Sponsor' della Ficg, la Federazione Italiana Giuoco Calcio. L'accordo, annunciato oggi ufficialmente presso la Smart Home del Samsung District a Milano, p ...

Mobile Tv ...Invernali PyeongChang 2018 a portata di App Prima Telco al mondo a guadagnare il titolo di Official ...trasforma lesperienza TV 20.02.2014 Mobile Tv M Premium Play per Tablet disponibile su Samsung Apps ...

Samsung è il nuovo official sponsor della Figc Primaonline Samsung è il nuovo official sponsor della Figc Samsung Electronics Italia è 'Official Sponsor' della Ficg, la Federazione Italiana Giuoco Calcio. L'accordo, annunciato oggi ufficialmente presso la Smart Home del Samsung District a Milano, prosegue ...

Oggi la "battle royale" tra Epic Games (Fortnite) e Apple La causa intentata da Epic Games contro Apple si apre oggi in un tribunale della California e sarà seguita da vicino dall’intero settore tecnologico mentre l’editore di Fortnite cerca di mettere in di ...

Electronics Italia è 'Sponsor' della Ficg, la Federazione Italiana Giuoco Calcio. L'accordo, annunciato oggi ufficialmente presso la Smart Home delDistrict a Milano, p ......Invernali PyeongChang 2018 a portata di App Prima Telco al mondo a guadagnare il titolo di...trasforma lesperienza TV 20.02.2014 Mobile Tv M Premium Play per Tablet disponibile suApps ...Samsung Electronics Italia è 'Official Sponsor' della Ficg, la Federazione Italiana Giuoco Calcio. L'accordo, annunciato oggi ufficialmente presso la Smart Home del Samsung District a Milano, prosegue ...La causa intentata da Epic Games contro Apple si apre oggi in un tribunale della California e sarà seguita da vicino dall’intero settore tecnologico mentre l’editore di Fortnite cerca di mettere in di ...