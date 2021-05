Samantha De Grenet con le stampelle: cosa è successo alla soubrette (Di giovedì 13 maggio 2021) News Nuovi problemi di salute per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip Pubblicato su 13 Maggio 2021 Dopo il tumore al seno Samantha De Grenet deve fare i conti con un problema alla gamba. La showgirl si è mostrata su Instagram con delle stampelle. Un’immagine che ha subito preoccupato i tanti follower ma anche parenti e amici, come Dayane Mello e Filippo Nardi, con la quale la De Grenet ha condiviso l’esperienza al Grande Fratello Vip. Sui social network Samantha De Grenet ha spiegato che è costretta a muoversi con le stampelle per via di una lesione al menisco, all’osso, al legamento collaterale ed edema. Problema venuto a galla grazie ad un’accurata risonanza magnetica e ad una visita specialistica con un ... Leggi su cityroma (Di giovedì 13 maggio 2021) News Nuovi problemi di salute per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip Pubblicato su 13 Maggio 2021 Dopo il tumore al senoDedeve fare i conti con un problemagamba. La showgirl si è mostrata su Instagram con delle. Un’immagine che ha subito preoccupato i tanti follower ma anche parenti e amici, come Dayane Mello e Filippo Nardi, con la quale la Deha condiviso l’esperienza al Grande Fratello Vip. Sui social networkDeha spiegato che è costretta a muoversi con leper via di una lesione al menisco, all’osso, al legamento collaterale ed edema. Problema venuto a ggrazie ad un’accurata risonanza magnetica e ad una visita specialistica con un ...

