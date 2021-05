Samantha De Grenet, cattive notizie per i fan: cos’è successo – FOTO (Di giovedì 13 maggio 2021) Samantha De Grenet, cattive notizie per i fan: la popolare showgirl posta una FOTO e tutti si preoccupano. Ma cosa le è successo? Il sorriso è quello di sempre, ma questa volta nasconde un dolore. Samantha De Grenet nelle ultime ore ha postato una sua immagine su Instagram ed è bastato questo per mandare in L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 13 maggio 2021)Deper i fan: la popolare showgirl posta unae tutti si preoccupano. Ma cosa le è? Il sorriso è quello di sempre, ma questa volta nasconde un dolore.Denelle ultime ore ha postato una sua immagine su Instagram ed è bastato questo per mandare in L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

zazoomblog : Samantha De Grenet si mostra con le stampelle: “Lesione al menisco all’osso legamento collaterale ed edema” cos’è s… - zazoomblog : Samantha De Grenet preoccupa dopo la visita: cos’è successo - #Samantha #Grenet #preoccupa #visita: - PublicE65379691 : @MartyConLaY Ahia Rosamunda inizia a sclerare per l'ordine le briciole ecc Samantha de grenet 2.0 ? - Patty87410366 : #exrosmello -bbb21 OGGI CHI E VERAMENTE STRA FELICE E SAMANTHA DE GRENET. PERCHÉ STANNO CON DEI UOMINI. NO CON DO… - labbradiveleno : mi è appena tornata in mente samantha de grenet convinta che l'spf della crema solare corrispondesse al tempo di effetto ???? -