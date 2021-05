Samanta Togni lascia I Fatti Vostri e Magalli: “Ho deciso io, ecco perché” (Di giovedì 13 maggio 2021) L'ex ballerina di Ballando con le Stelle ha confermato i rumors dell'ultimo periodo L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 13 maggio 2021) L'ex ballerina di Ballando con le Stelle ha confermato i rumors dell'ultimo periodo L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

RebeccaChiadini : @tvblogit @samanta_togni @Simo_Ventura @peregopaola @RaiDue @GalantoMassimo Mi dispiace che ancora non ci sia una c… - Ilsuperbo89 : RT @Simo_Ventura: @Ilsuperbo89 @tvblogit @samanta_togni @peregopaola @RaiDue @GalantoMassimo Stai sereno ?? - Ilsuperbo89 : @Simo_Ventura @tvblogit @samanta_togni @peregopaola @RaiDue @GalantoMassimo Ok Simo. Se me lo dici tu sto tranquill… - Simo_Ventura : @Ilsuperbo89 @tvblogit @samanta_togni @peregopaola @RaiDue @GalantoMassimo Stai sereno ?? - alessandroabbr5 : @tvblogit @samanta_togni @Simo_Ventura @peregopaola @RaiDue @GalantoMassimo Cosa sapete di Simona Ventura? Potete i… -