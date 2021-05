Salvini a Milano partecipa all’esibizione di “mototerapia”: “Centrodestra? Perfettamente sincronizzato. Al lavoro per candidati comuni” (Di giovedì 13 maggio 2021) “Il Centrodestra? È Perfettamente sincronizzato come loro, o quasi”. Così Matteo Salvini a margine dell’evento di mototerapia che si è svolto davanti a Palazzo Lombardia a Milano. Il leader della Lega ha detto di essere al lavoro per avere candidati comuni con le altre forze politiche, Forza Italia e Fratelli d’Italia. “Sto lavorando per unire – ha commentato il leader leghista – su Bertolaso e Albertini c’è compattezza e non c’è nessun veto”. Salvini ha poi continuato parlando dell’udienza prevista per domani a Catania sul processo Gregoretti. “Mi auguro di andare incontro a una giustizia uguale per tutti e e non a un tribunale politico”, ha commentato, sottolineando che “l’Italia è l’unico paese dei 27 dell’Unione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) “Il? Ècome loro, o quasi”. Così Matteoa margine dell’evento diche si è svolto davanti a Palazzo Lombardia a. Il leader della Lega ha detto di essere alper averecon le altre forze politiche, Forza Italia e Fratelli d’Italia. “Sto lavorando per unire – ha commentato il leader leghista – su Bertolaso e Albertini c’è compattezza e non c’è nessun veto”.ha poi continuato parlando dell’udienza prevista per domani a Catania sul processo Gregoretti. “Mi auguro di andare incontro a una giustizia uguale per tutti e e non a un tribunale politico”, ha commentato, sottolineando che “l’Italia è l’unico paese dei 27 dell’Unione ...

