Salvini a Israel Hayom: Da Israele legittima difesa (Di giovedì 13 maggio 2021) . Ricevo minacce da molti giovani islamisti – Intervista di Matteo Salvini (nella foto) con uno dei principali quotidiani Israeliani, Israel Hayom, che ieri sera ha pubblicato sul proprio sito le parole del leader della Lega: “Ho conosciuto e apprezzato il popolo Israeliano: generoso, solidale, accogliente, laborioso. Do la mia vicinanza ai bimbi, alle famiglie, agli anziani e ai militari che da troppi anni sono sotto la minaccia di missili, attentati e violenza islamista. Mi auguro abbia termine il rifiuto palestinese della legittimità di uno stato ebraico”. Per Salvini, quella di Israele “è legittima difesa. Quello che è inaccettabile è il silenzio e l’ipocrisia delle istituzioni europee, dell’Onu e di tanti governi a fronte di ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 13 maggio 2021) . Ricevo minacce da molti giovani islamisti – Intervista di Matteo(nella foto) con uno dei principali quotidianiiani,, che ieri sera ha pubblicato sul proprio sito le parole del leader della Lega: “Ho conosciuto e apprezzato il popoloiano: generoso, solidale, accogliente, laborioso. Do la mia vicinanza ai bimbi, alle famiglie, agli anziani e ai militari che da troppi anni sono sotto la minaccia di missili, attentati e violenza islamista. Mi auguro abbia termine il rifiuto palestinese della legittimità di uno stato ebraico”. Per, quella die “è. Quello che è inaccettabile è il silenzio e l’ipocrisia delle istituzioni europee, dell’Onu e di tanti governi a fronte di ...

Advertising

LauraRiboldi1 : RT @kenyaEin: Assembramenti sionisti.Rome stand with Israel!???? Humans of Judaism Israele 360 Insieme sul palco in difesa della democrazia,… - SoniaLaVera : RT @ChiodiDonatella: #COMPAGNI AL GHETTO DI #ROMA: DA #FREEPALESTINE A '#SIAMO TUTTI A #TELAVIV' E lo dice 'convintamente' il segretario #… - LPincia : RT @ChiodiDonatella: #COMPAGNI AL GHETTO DI #ROMA: DA #FREEPALESTINE A '#SIAMO TUTTI A #TELAVIV' E lo dice 'convintamente' il segretario #… - Mirith_ : RT @ChiodiDonatella: #COMPAGNI AL GHETTO DI #ROMA: DA #FREEPALESTINE A '#SIAMO TUTTI A #TELAVIV' E lo dice 'convintamente' il segretario #… - Marco1999Busa : RT @ChiodiDonatella: #COMPAGNI AL GHETTO DI #ROMA: DA #FREEPALESTINE A '#SIAMO TUTTI A #TELAVIV' E lo dice 'convintamente' il segretario #… -