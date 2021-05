Sallusti si dimette da direttore de Il Giornale

(Di giovedì 13 maggio 2021) Alessandroha rassegnato le dimissioni dade Il, quotidiano fondato da Indro Montanelli e oggi di proprietà della famiglia Berlusconi. Lo riferisce Dagospia, secondo cui c’è ora grande confusione per la successione alla guida della testata, .erade Ildal settembre 2010, quando era subentrato a Vittorio Feltri. Recentemente il giornalista ha pubblicato un libro intervista con l’ex magistrato Luca Palamara, intitolato “Il Sistema”., 64 anni, giornalista professionista dal 1981, ha lavorato nella sua carriera anche per Il Messaggero, il Corriere della Sera e Avvenire. Tra il 2007 e il 2008 è statodi Libero. Leggi anche: 1. Galli litiga conin diretta ...

