Sallusti, direttore de Il Giornale, si dimette (Di giovedì 13 maggio 2021) Lo riferisce Dagospia. Alessandro Sallusti, direttore de “Il Giornale” ha rassegnato le sue dimissioni. Sallusti quindi non sarà più direttore de “Il Giornale“: quel quotidiano fondato da Indro Montanelli e oggi di proprietà della famiglia Berlusconi. Secondo Dagospia c’è ora grande confusione per la successione alla guida della testata. Alessandro Sallusti, qualcosa su di lui: Era direttore de “Il Giornale” dal settembre 2010. In quell’anno era subentrato a Vittorio Feltri. Non smetterà di far parte del mondo del giornalismo e della cultura. Infatti il giornalista ha pubblicato da poco un libro intervista con l’ex magistrato Luca Palamara, intitolato “Il Sistema”. Ma chi è l’ormai ex direttore de “Il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 13 maggio 2021) Lo riferisce Dagospia. Alessandrode “Il” ha rassegnato le sue dimissioni.quindi non sarà piùde “Il“: quel quotidiano fondato da Indro Montanelli e oggi di proprietà della famiglia Berlusconi. Secondo Dagospia c’è ora grande confusione per la successione alla guida della testata. Alessandro, qualcosa su di lui: Erade “Il” dal settembre 2010. In quell’anno era subentrato a Vittorio Feltri. Non smetterà di far parte del mondo del giornalismo e della cultura. Infatti il giornalista ha pubblicato da poco un libro intervista con l’ex magistrato Luca Palamara, intitolato “Il Sistema”. Ma chi è l’ormai exde “Il ...

