Salerno | il centrodestra riparte dal nome di Michele Tedesco

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 14 maggio 2021) di Erika Noschese Ennesima fumata nera per il, in vista delle prossime elezioni comunali, almeno per quanto riguarda la città capoluogo che sperava di avere – dopo la fase di stallo importante che ancora oggi vive – indicazioni precisa per la nomina del candidato sindaco. Ieri, si è infatti concluso con un nulla di fatto l’incontro tra i big della coalizione. Nel corso del tanto atteso appuntamento, Matteo Salvini e Giorgia Meloni hanno ribadito l’unità del, puntando l’attenzione sulle grandi città chiamate al voto per il rinnovo delle cariche comunali, quali Milano, Roma e Napoli. Per i capoluoghi di provincia è tutto nelle mani dei segretari regionali che dovranno accordarsi per un incontro a stretto giro. E a, Forza Italia e Lega sembrano ripartire da...