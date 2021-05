Salernitana tra Lotito e fondi esteri: la posizione del Sindaco di Salerno (Di giovedì 13 maggio 2021) La Salernitana neopromossa in Serie A si trova al bivio tra conflitti con Lotito e fondi esteri per acquistare il club. La posizione del Sindaco La Salernitana che recentemente ha ottenuto la promozione nella massima serie italiana si trova al centro di dissidi con l’attuale presidente Claudio Lotito e fondi esteri per l’acquisizione del club. Ecco la posizione del Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. «Il mio ruolo rispetto alla vicenda è terzo, ma ritengo la dirigenza attrezzata per risolvere questa situazione. Si deve trovare una soluzione nell’interesse della città. Noi come amministrazione abbiamo fatto la nostra parte ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 maggio 2021) Laneopromossa in Serie A si trova al bivio tra conflitti conper acquistare il club. LadelLache recentemente ha ottenuto la promozione nella massima serie italiana si trova al centro di dissidi con l’attuale presidente Claudioper l’acquisizione del club. Ecco ladeldiVincenzo Napoli, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. «Il mio ruolo rispetto alla vicenda è terzo, ma ritengo la dirigenza attrezzata per risolvere questa situazione. Si deve trovare una soluzione nell’interesse della città. Noi come amministrazione abbiamo fatto la nostra parte ...

Advertising

occhio_notizie : In molti si interrogano sulle origini della rivalità tra #Naoli e #Salernitana - tabellamercatob : Cambio proprietà in #SerieB #salernitana promossa in #SerieA La moglie di Lotito conferma: #salernitana a mio fi… - ILOVEPACALCIO : Ha trovato la soluzione per risolvere il problema ?? - CalcioNapoli24 : - TironeDavi : @rikdeathorglory @MatteoPedrosi Esatto tra un anno solare giusto saremo di nuovo qui a pregare che l’Empoli perda,… -