Salernitana | il d s Fabiani | “Il Napoli ha parecchie chance di centrare la Champions Tutino? Non ha ancora capito quanto sia forte”

(Di giovedì 13 maggio 2021) “Lacambierà proprietà, la regola è chiara. Però anche con il nuovo presidente il club sarà solido. Io resterò di sicuro sino al 30 giugno, poi vedremo che cosa succederà”. L’ha detto oggi ai microfoni di Radio Crc, nel corso di ‘Arena Maradona’, Angelo, direttore sportivo dellaneopromossa in Serie A. “La promozione è arrivata grazie al sacrificio di tutti – ha dettoa Radio Crc – la squadra si è resa protagonista di una grande impresa.è un calciatore di sicuro avvenire. Non hasia. Però già il fatto di essersi imposto a Salerno, piazza affascinante ma difficile, fa capire di che pasta sia fatto”. Grandi elogi da parte dialla ...

Il direttore sportivo della Salernitana Angelo Mariano, nel corso di una lunga intervista televisiva, non ha lesinato una 'stoccata' all'attuale sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli: "Al rientro mi sarei aspettato il ...