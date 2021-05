Russia, attori nello Spazio per girare film: beffato Tom Cruise? (Di giovedì 13 maggio 2021) (Adnkronos) - La Russia manda registi e attori nello Spazio. L'agenzia spaziale russa Roscosmos ha fatto sapere oggi che la Commissione di Stato ha completato la selezione dei candidati per la partecipazione al volo spaziale per le riprese del film 'Challenge', che potrebbe quindi diventare la prima pellicola girata effettivamente nello Spazio. Il regista Klim Shipenko e l'attrice Yulia Peresild sono stati scelti per il primo equipaggio, mentre il direttore della fotografia Alexey Dudin e l'attrice Yulia Peresild formeranno l'equipaggio di riserva. Le riprese si svolgeranno presso la Stazione Spaziale Internazionale. Il lancio della spedizione è previsto il 5 ottobre 2021 dal cosmodromo di Baikonur sulla sonda Soyuz MS-19. L'idea di girare un ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) (Adnkronos) - Lamanda registi e. L'agenzia spaziale russa Roscosmos ha fatto sapere oggi che la Commissione di Stato ha completato la selezione dei candidati per la partecipazione al volo spaziale per le riprese del'Challenge', che potrebbe quindi diventare la prima pellicola girata effettivamente. Il regista Klim Shipenko e l'attrice Yulia Peresild sono stati scelti per il primo equipaggio, mentre il direttore della fotografia Alexey Dudin e l'attrice Yulia Peresild formeranno l'equipaggio di riserva. Le riprese si svolgeranno presso la Stazione Spaziale Internazionale. Il lancio della spedizione è previsto il 5 ottobre 2021 dal cosmodromo di Baikonur sulla sonda Soyuz MS-19. L'idea diun ...

