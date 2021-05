Rtr | Celli | elezioni occasione rinascita per Roma

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 13 maggio 2021)– “Ledi ottobre saranno l’per lo scatto in avanti chemerita. La scelta di Roberto Gualtieri di partecipare alle primarie e’ il segnale che lo schieramento di centro-sinistra punta su competenza e capacita’ di dialogo.” “Raggi ha fallito nella gestione amministrativa e nella visione di lungo respiro e oggie’ in pesante affanno. Prova eclatante sono la gestione fallimentare delle Partecipate e le nomine convulse di assessori e vertici societari. Oggi nei sondaggi Virginia Raggi e’ perdente ai ballottaggi, dove a decidere sara’ capacita’ di dialogo e apertura.” “Servono competenza, dialogo e umilta’ per parlare a tutti, per diventare sindaco e per esserlo davvero di tutti ini. Lo schieramento di centro-sinistra lavora da tempo a un dialogo ampio, ...