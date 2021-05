Advertising

Gazzetta_it : #Rossi sbarca nel mondo della e-mobility: ecco i monopattini firmati #VR46 - TRIESTE_news : Calcio giovanile, la 'Paolo Rossi Academy' sbarca a Trieste - -

Ultime Notizie dalla rete : Rossi sbarca

La Gazzetta dello Sport

Il KD1 ? Il monopattino elettrico per ragazzi KD1 (età consigliata 10 - 16 anni) è pensato per il pubblico adolescente che desidera dichiarare la propria ammirazione per Valentinoanche quando ...Il giovane autore e regista di Poggibonsi Francesco, racconta: "Dopo essermi trovato nello schermo di Cannes per aver fatto da aiuto regia in Passion Simple di Danielle Arbid nel 2019 e dopo l'...Valentino Rossi sempre più imprenditore. La sua VR46, che gestisce il merchandising del nove volte iridato e di altri piloti del motomondiale, allarga le sue frontiere di business e oggi ha annunciato ...ULTIME NOTIZIE AS ROMA - Cresce l’attesa per l’arrivo di José Mourinho a Roma. Lo sbarco dello Special One nella Capitale, scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport (G. D'Ubaldo), è previsto ...