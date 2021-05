Rosmarino nel lavandino: un metodo naturale e innovativo per… (Di giovedì 13 maggio 2021) Se ancora non conoscete lo straordinario potere del Rosmarino nel lavandino, una volta comprese le sue potenzialità, non ne farete più a meno! Parliamo di una pianta aromatica facile da coltivare anche in vaso, spesso presente sui balconi delle case per il suo aroma intenso, in grado di insaporire e arricchire ricette a base di carne, pesce e verdure. Le sue proprietà non sono circoscritte all’ambito culinario. Si può consumare come infuso per potenziare la memoria, dal suo oleotito si ottiene una lozione anti-caduta per i capelli. Ma non finisce qui! Versatile e sorprendente, si presta perfettamente anche alle pulizie domestiche, diffondendo nell’aria un profumo fresco e pulito. Curiose di sapere come fare? Iniziamo! Il Rosmarino è in grado di igienizzare e disinfettare qualsiasi tipo di superficie, rendendola profumata e ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 13 maggio 2021) Se ancora non conoscete lo straordinario potere delnel, una volta comprese le sue potenzialità, non ne farete più a meno! Parliamo di una pianta aromatica facile da coltivare anche in vaso, spesso presente sui balconi delle case per il suo aroma intenso, in grado di insaporire e arricchire ricette a base di carne, pesce e verdure. Le sue proprietà non sono circoscritte all’ambito culinario. Si può consumare come infuso per potenziare la memoria, dal suo oleotito si ottiene una lozione anti-caduta per i capelli. Ma non finisce qui! Versatile e sorprendente, si presta perfettamente anche alle pulizie domestiche, diffondendo nell’aria un profumo fresco e pulito. Curiose di sapere come fare? Iniziamo! Ilè in grado di igienizzare e disinfettare qualsiasi tipo di superficie, rendendola profumata e ...

