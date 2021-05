Romina Power e Loredana Lecciso: Al Bano si confessa (Di giovedì 13 maggio 2021) Nel corso di una sua intervista, Al Bano si è letteralmente confessato su Romina Power, sua ex moglie, e Loredana Lecciso. È uno dei cantanti più apprezzati della musica italiana, Al Bano. Da sempre fortemente appassionato a questo ambito artistico, il cantante di Cellino a San Marco ha iniziato a muovere i primi passi in L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 13 maggio 2021) Nel corso di una sua intervista, Alsi è letteralmenteto su, sua ex moglie, e. È uno dei cantanti più apprezzati della musica italiana, Al. Da sempre fortemente appassionato a questo ambito artistico, il cantante di Cellino a San Marco ha iniziato a muovere i primi passi in L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

zazoomblog : Al Bano parole struggenti per Romina Power “fin dal primo giorno insieme a Loredana ho pensato che non mi sarei vol… - infoitcultura : Parla Albano Carrisi: “Come regalo di compleanno vorrei la pace tra Romina Power e Loredana Lecciso? - _Estanco : @gr4ttastinchi @iosonoestanca Non Romina Power starlker dei Prelemi - carlomastroeni : RT @aleappo53: @Se_re_ni_ta @carlomastroeni Al Bano and Romina Power - Liberta - Modigliani - aleappo53 : @Se_re_ni_ta @carlomastroeni Al Bano and Romina Power - Liberta - Modigliani -