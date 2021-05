**Roma: Renzi, 'Calenda miglior candidato, anche se ci fosse stato Zingaretti'** (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "Tra il disastro Raggi, Gualtieri e il candidato sconosciuto della destra, io dico che il candidato migliore a Roma è Carlo Calenda e sarebbe stato il migliore candidato anche se in campo ci fosse stato Zingaretti". Lo dice Matteo Renzi a Zapping quando gli viene chiesto se avrebbe sostenuto Nicola Zingaretti se si fosse candidato a Roma. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "Tra il disastro Raggi, Gualtieri e ilsconosciuto della destra, io dico che ile a Roma è Carloe sarebbeilse in campo ci". Lo dice Matteoa Zapping quando gli viene chiesto se avrebbe sostenuto Nicolase sia Roma.

Advertising

reportrai3 : Matteo Renzi ha depositato una denuncia/querela con istanza di perquisizione e sequestro presso il Tribunale di Rom… - EPaglierini : @CesareVanzetti @pdnetwork A Bologna li abbiamo presi da Renzi, a Roma da Calenda, Conte e Raggi. I giornali non ci… - TV7Benevento : **Roma: Renzi, 'Calenda miglior candidato, anche se ci fosse stato Zingaretti'**... - smalltalkish : RT @BenCharlies: @theStewieee @pdnetwork La frase precisa secondo me è 'poi è arrivato il PD che, in odio a Renzi, si autodistruggerà. Il p… - EPaglierini : Tuttavia, sa altrettanto bene che non potrà più farvi affidamento se Letta vincerà le prossime amministrative, Roma… -