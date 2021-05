Roma, ragazzi aggrediti durante la manifestazione per Israele: avevano la bandiera palestinese (Di giovedì 13 maggio 2021) Il conflitto in Medio Oriente non sembra essere sul punto di cessare e proprio ieri, nel cuore di Roma si è svolta una manifestazione in segno di solidarietà nei confronti di Israele. Organizzata dalla Comunità Ebraica della Capitale, nel Ghetto Ebraico, la manifestazione ha radunato diversi esponenti politici italiani, tra cui Enrico Letta, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maria Elena Boschi. durante la manifestazione, però, qualcosa sembrerebbe essere andato storto: due ragazzi sono stati aggrediti da quattro persone. Leggi anche: Caos all’Esquilino: si stende sui binari del tram e dà in escandescenze (FOTO) Aggressione al Ghetto Ebraico: durante la manifestazione per Israele Erano le 18:30 quando ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 13 maggio 2021) Il conflitto in Medio Oriente non sembra essere sul punto di cessare e proprio ieri, nel cuore disi è svolta unain segno di solidarietà nei confronti di. Organizzata dalla Comunità Ebraica della Capitale, nel Ghetto Ebraico, laha radunato diversi esponenti politici italiani, tra cui Enrico Letta, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maria Elena Boschi.la, però, qualcosa sembrerebbe essere andato storto: duesono statida quattro persone. Leggi anche: Caos all’Esquilino: si stende sui binari del tram e dà in escandescenze (FOTO) Aggressione al Ghetto Ebraico:laperErano le 18:30 quando ...

Advertising

Today_it : Drogato, rinchiuso in casa e violentato: arrestati due ragazzi - erniaimperator : Ragazzi chi vuole essere 'Stocazzismo'. Ci manca nel Roma Twitter - CorriereCitta : Roma, ragazzi aggrediti durante la manifestazione per Israele: avevano la bandiera palestinese - paolorm2012 : Il virus del like. Tra mega risse e cyberbullismo cresce l'allarme tra i giovanissimi - VImbergamo : @sticazzi88 @GiuliaSalemi93 Ragazzi è La foto di quando è arrivata a Roma ahaha, è vecchia almeno 5 giorni hahaha -