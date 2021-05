Roma, Prestipino (Pd): “Raggi? Nostri elettori non la voteranno mai al ballottaggio. Cambia più assessori lei che io parrucchieri” (Di giovedì 13 maggio 2021) “È da ieri che passo le ore a tranquillizzare i miei elettori che mi dicono: ‘Noi non voteremo mai la Raggi al secondo turno’. Lo dico con molta franchezza, chiarezza e trasparenza: gli elettori del Pd non voteranno mai Virginia Raggi al ballottaggio nelle elezioni amministrative di Roma“. Così deputata del Pd, Patrizia Prestipino, in una intervista di Lanfranco Palazzolo per Radio Radicale, fuga ogni incertezza su un possibile voto dem alla candidata sindaca di Roma per il M5s, Virginia Raggi, qualora quest’ultima andasse al ballottaggio. E aggiunge: “Siamo sinceri e bando all’ipocrisia: neppure i 5 Stelle voteranno noi, soprattutto i duri e puri. Vinca allora il migliore. Secondo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) “È da ieri che passo le ore a tranquillizzare i mieiche mi dicono: ‘Noi non voteremo mai laal secondo turno’. Lo dico con molta franchezza, chiarezza e trasparenza: glidel Pd nonmai Virginiaalnelle elezioni amministrative di“. Così deputata del Pd, Patrizia, in una intervista di Lanfranco Palazzolo per Radio Radicale, fuga ogni incertezza su un possibile voto dem alla candidata sindaca diper il M5s, Virginia, qualora quest’ultima andasse al. E aggiunge: “Siamo sinceri e bando all’ipocrisia: neppure i 5 Stellenoi, soprattutto i duri e puri. Vinca allora il migliore. Secondo ...

