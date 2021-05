Roma, presidio TPL in Piazza dell’Esquilino per il rinnovo del contratto (Di giovedì 13 maggio 2021) Le lavoratrici e i lavoratori del trasporto pubblico locale provenienti da tutta Italia hanno organizzato un presidio nazionale in Piazza dell’Esquilino a Roma per sostenere la vertenza per il rinnovo del CCNL, contratto Collettivo Nazionale degli Autoferrotranvieri-Internavigatori, scaduto ormai da tre anni. “Il rinnovo del contratto è un diritto” – UGL FNA Il settore del trasporto pubblico ha continuato a lavorare nonostante questi 14 mesi di pandemia, motivo per cui si chiede un maggiore impegno nel garantire sicurezza ai lavoratori che quotidianamente svolgono il loro lavoro a contatto con il pubblico. Il rischio di contagio e le numerosissime aggressioni che subiscono sono due dei principali problemi che il settore del TPL sta riscontrando. Sono ... Leggi su italiasera (Di giovedì 13 maggio 2021) Le lavoratrici e i lavoratori del trasporto pubblico locale provenienti da tutta Italia hanno organizzato unnazionale inper sostenere la vertenza per ildel CCNL,Collettivo Nazionale degli Autoferrotranvieri-Internavigatori, scaduto ormai da tre anni. “Ildelè un diritto” – UGL FNA Il settore del trasporto pubblico ha continuato a lavorare nonostante questi 14 mesi di pandemia, motivo per cui si chiede un maggiore impegno nel garantire sicurezza ai lavoratori che quotidianamente svolgono il loro lavoro a contatto con il pubblico. Il rischio di contagio e le numerosissime aggressioni che subiscono sono due dei principali problemi che il settore del TPL sta riscontrando. Sono ...

