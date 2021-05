Roma, per la difesa piace Ben White del Brighton: cartellino sui 30 milioni (Di giovedì 13 maggio 2021) La Roma si muove sul mercato in vista della prossima stagione. Il general manager Tiago Pinto interverrà in tutti i reparti cercando di accontentare le richieste di Mourinho e già è venuto fuori qualche nome. Per la difesa i giallorossi seguono con attenzione Ben White, 23enne difensore del Brighton gradito al tecnico portoghese. Stando a L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 13 maggio 2021) Lasi muove sul mercato in vista della prossima stagione. Il general manager Tiago Pinto interverrà in tutti i reparti cercando di accontentare le richieste di Mourinho e già è venuto fuori qualche nome. Per lai giallorossi seguono con attenzione Ben, 23enne difensore delgradito al tecnico portoghese. Stando a L'articolo

Advertising

virginiaraggi : L’ho detto e lo ribadisco: i fascisti a Roma non sfilano. CasaPound ha annunciato una manifestazione per il prossim… - matteosalvinimi : A Roma con la Comunità ebraica e tanti cittadini per #Israele e il suo diritto di esistere. Mi aspetto una presa di… - CarloCalenda : Per arrestare il declino di Roma serve una grande mobilitazione dei cittadini, oltre i partiti che l'hanno affossat… - paoloangeloRF : RT @EnricoLetta: No ad Hamas e al terrorismo jihadista. Ho espresso solidarietà parlando all’ambasciatrice dell’Autorità Palestinese Abeer… - CalosiGuido : RT @EnricoLetta: No ad Hamas e al terrorismo jihadista. Ho espresso solidarietà parlando all’ambasciatrice dell’Autorità Palestinese Abeer… -