Roma | Mourinho già al lavoro | Calafiori osservato speciale – VIDEO

Jose Mourinho studia i suoi prossimi calciatori alla Roma: il tecnico portoghese guarda le azioni di Riccardo Calafiori – VIDEO

Jose Mourinho si appresta a raccogliere l'eredità di Paulo Fonseca: il tecnico sarà sulla panchina della Roma a partire dalla prossima stagione ma già è al lavoro per i giallorossi. Sul suo profilo Instagram, Mourinho ha pubblicato un VIDEO in cui osserva i suoi nuovi giocatori ed in particolare Riccardo Calafiori.

Visualizza questo post su Instagram

Un post condiviso da Jose Mourinho (@joseMourinho)

L'articolo proviene da Calcio News 24.

