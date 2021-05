Advertising

CorriereCitta : Roma: litigano violentemente sull’autobus e l’autista è costretto a fermare la corsa - Fiorells69 : RT @ilmessaggeroit: #Roma, litigano sul #bus e costringono l'autista a fermare la corsa: passeggeri denunciati - AndreaAsilo : @ilmessaggeroit #Roma, DUE EXTRACOMUNITARI litigano sul #bus e costringono l'autista a fermare la corsa: passeggeri denunciati - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #Roma, litigano sul #bus e costringono l'autista a fermare la corsa: passeggeri denunciati - SALVATOREGIOAC2 : Roma, litigano sul bus e costringono l'autista a fermare la corsa: passeggeri denunciati -

Ultime Notizie dalla rete : Roma litigano

ilmessaggero.it

" Sono stati denunciati per interruzione di pubblico servizio. E' successo ieri pomeriggio all'altezza di Largo di Torre Argentina, in pieno centro a. Protagonisti due cittadini stranieri, un indiano di 30 anni e un pakistano di 52 anni che si trovavano a bordo di un bus della linea 64. I due hanno iniziato a discutere per futili motivi fino ...È quanto successo intorno alle 16,15 di ieri in largo di Torre Argentina,. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di piazza Venezia, fermati dal conducente, che hanno denunciato per ...Mourinho, allenatore della Roma, oltre ad aver vinto molti trofei in carriera, ha anche collezionato qualche alterco con alcuni giocatori ...Hanno iniziato a litigare violentemente a bordo dell'autobus 64. Un indiano di 30 anni e un pakistano di 53 costringono l'autista a fermare la corsa e a far scendere tutti ...