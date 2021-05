Roma-Lazio | probabili formazioni e tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 13 maggio 2021) Sabato 15 maggio 2021 alle 20.45 all’Olimpico si disputerà il derby della Capitale, gara valida per la 37° e penultima giornata di campionato di Serie A. Ecco lee dove seguire la partita. Come arrivano le due squadre? Lanella scorsa giornata ha rimediato una sconfitta a San Siro contro l’Inter, vittoriosa per 3 a 1 grazie alle reti di Brozovic, Vecino e Lukaku. I giallorossi occupano la settima posizione in classifica a quota 58 punti, a + 2 sul Sassuolo. La squadra di Fonseca è dunque chiamata a vincere per difendere il vantaggio in classifica sui neroverdi, senza mettere a rischio la partecipazione alla prossima Conference League. Laha invece vinto in extremis in casa contro il Parma, grazie al gol al 95? del solito Immobile. ...