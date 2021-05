Roma: in arrivo 20 nuovi bus snodati da 18 metri. Raggi: ‘importante garantire maggior capienza’ (Di giovedì 13 maggio 2021) Campidoglio, pronti 20 nuovi bus Iveco da 18 metri per la flotta Atac Sindaca Raggi in visita alla sede di Romana Diesel Nei prossimi giorni, entreranno in servizio i 20 nuovi autobus Iveco Bus Urbanway da 18 metri acquistati da Roma Capitale nell’ambito del piano di rinnovo della flotta Atac. Questi mezzi rientrano negli ordini fatti negli ultimi mesi del 2020 su piattaforma Consip per un totale di 82 nuovi bus. La presentazione dei bus Oggi la Sindaca di Roma, Virginia Raggi, insieme all’Amministratore Unico di Atac, Giovanni Mottura, e al vicesindaco con delega alla Città in Movimento, Pietro Calabrese, ha fatto visita alla sede di Romana Diesel, concessionaria IVECO, per presentare i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 13 maggio 2021) Campidoglio, pronti 20bus Iveco da 18per la flotta Atac Sindacain visita alla sede dina Diesel Nei prossimi giorni, entreranno in servizio i 20autobus Iveco Bus Urbanway da 18acquistati daCapitale nell’ambito del piano di rinnovo della flotta Atac. Questi mezzi rientrano negli ordini fatti negli ultimi mesi del 2020 su piattaforma Consip per un totale di 82bus. La presentazione dei bus Oggi la Sindaca di, Virginia, insieme all’Amministratore Unico di Atac, Giovanni Mottura, e al vicesindaco con delega alla Città in Movimento, Pietro Calabrese, ha fatto visita alla sede dina Diesel, concessionaria IVECO, per presentare i ...

