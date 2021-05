Roma, Bruno Conti anti Covid: seconda dose del vaccino ok (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma - Bruno Conti, anti Covid. L'ex giocatore della Roma, ora responsabile del settore giovanile, può sorridere: oggi gli è stata somministrata la seconda dose del vaccino anti Covid e può tirare un ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 13 maggio 2021). L'ex giocatore della, ora responsabile del settore giovanile, può sorridere: oggi gli è stata somministrata ladele può tirare un ...

Expo 2020: protocollo intesa tra Asi e Padiglione Italia Roma, 13 mag 15:53 - Lo Spazio unisce le Persone: con un titolo che riprende il claim della ... anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo Spazio Bruno Tabacci e l'astronauta ...

Roma, Bruno Conti anti Covid: seconda dose del vaccino ok Corriere dello Sport.it

Expo Dubai 2020: Tabacci, su spazio serve cooperazione responsabile Italia ha ruolo importante, risorse in Pnrr (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 mag - "L'iniziativa dell'Asi e' una grande occasione e ...

