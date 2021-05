Roberto Baggio: il trailer e la data di uscita del film Netflix Il Divin Codino (Di giovedì 13 maggio 2021) Netflix ha svelato trailer e data di uscita del film Il Divin Codino, dedicato al campione Roberto Baggio, nel film il brano di Diodato L'uomo dietro al campione. Netflix ha svelato il trailer del film Il Divin Codino, dedicato al campione Roberto Baggio, comunicata anche la data di uscita: il 26 maggio. Diodato è DIODATO l'autore e interprete de L'uomo dietro al campione, la main song che fa parte della colonna sonora del film Il Divin Codino. Il brano è in uscita il 14 maggio su tutte le piattaforme ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 13 maggio 2021)ha svelatodidelIl, dedicato al campione, nelil brano di Diodato L'uomo dietro al campione.ha svelato ildelIl, dedicato al campione, comunicata anche ladi: il 26 maggio. Diodato è DIODATO l'autore e interprete de L'uomo dietro al campione, la main song che fa parte della colonna sonora delIl. Il brano è inil 14 maggio su tutte le piattaforme ...

