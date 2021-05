Robert Pattinson, 35 anni di favolosi hairstyle (Di giovedì 13 maggio 2021) Dalla saga di Twilight a The Batman: una sottile linea dark unisce il primo ruolo importante di Robert Pattinson all’ultimo. Dal vampiro Edward Cullen al miliardario Bruce Wayne (anche se per vederlo al cinema nei panni e muscoli del supereroe di Gotham City dovremo aspettare il 2022), gotico quanto basta e senza perderne in sexyness. Non c’è, infatti, un solo briciolo di dubbio sul fatto che il divo, 35 anni il 13 maggio, sia l’epitome del cool. Il suo stile british è davvero il più wow in circolazione. In lui tutto è un po’ sovradimensionato, un po’ disfatto, ma alla fine il risultato è fantastico. L’emblema del suo stile disinvolto? I suoi capelli, of course. Leggi su vanityfair (Di giovedì 13 maggio 2021) Dalla saga di Twilight a The Batman: una sottile linea dark unisce il primo ruolo importante di Robert Pattinson all’ultimo. Dal vampiro Edward Cullen al miliardario Bruce Wayne (anche se per vederlo al cinema nei panni e muscoli del supereroe di Gotham City dovremo aspettare il 2022), gotico quanto basta e senza perderne in sexyness. Non c’è, infatti, un solo briciolo di dubbio sul fatto che il divo, 35 anni il 13 maggio, sia l’epitome del cool. Il suo stile british è davvero il più wow in circolazione. In lui tutto è un po’ sovradimensionato, un po’ disfatto, ma alla fine il risultato è fantastico. L’emblema del suo stile disinvolto? I suoi capelli, of course.

Ultime Notizie dalla rete : Robert Pattinson The Batman: nuova occhiata al cavaliere oscuro di Robert Pattinson Dopo una nuova occhiata alla Batmobile grazie al giocattolo targato Hot Wheels , è spuntata in rete un'immagine che ritrae Robert Pattinson nei panni del cavaliere oscuro. Una foto in bianco e nero ...

Il film Tenet al Teatro Santa Giulia del Prealpino Nel cast John David Washington, Robert Pattinson, Kenneth Branagh, Martin Donovan, Clemence Poesy, Aaron Taylor - Johnson, Elizabeth Debicki e Michael Caine. Il film è in programma sabato 15, ...

Robert Pattinson, 35 anni da (inconsapevole?) icona di stile Vanity Fair Italia Robert Pattinson, 35 anni di favolosi hairstyle Allert: Batman is back, e i suoi capelli non sono mai stati più meravigliosi. Aspettando le gesta dell'uomo pipistrello sul grande schermo che avrà le fattezze e la chioma di Robert Pattinson, in occa ...

Robert Pattinson, 35 anni da (inconsapevole?) icona di stile Con il suo approccio libero e sperimentale tanto ai ruoli cinematografici quanto allo stile personale, l'attore ha ribaltato lo stereotipo del divo hollywoodiano. O, meglio ancora, lo ha reso più cont ...

