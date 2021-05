Robert Pattinson, 35 anni da (inconsapevole?) icona di stile (Di giovedì 13 maggio 2021) Sebbene si sia fatto conoscere dal grande pubblico nel romantico ruolo di Edward Cullen nella saga Twilight, un gentleman immortale dai gusti raffinati e dal fascino decadente, nel corso della sua carriera Robert Pattinson si è costruito un cammino che è andato ben al di là delle scene mainstream. Per un periodo durato alcuni anni oltretutto, sia l’attore che la sua co-protagonista – nonché ex – Kristen Stewart, si sono tenuti a debita distanza dalle proposte cinematografiche più commerciali, con la volontà di intraprendere un percorso più vicino alle proprie inclinazioni artistiche e, perché no, personali: di fatto, Robert Pattinson non si è mai presentato come il classico divo di Hollywood, e forse è proprio questa sua immagine, accentuata dalle sue scelte di stile libere e senza regole, ad averlo reso un’inconsapevole icona di stile. Leggi su vanityfair (Di giovedì 13 maggio 2021) Sebbene si sia fatto conoscere dal grande pubblico nel romantico ruolo di Edward Cullen nella saga Twilight, un gentleman immortale dai gusti raffinati e dal fascino decadente, nel corso della sua carriera Robert Pattinson si è costruito un cammino che è andato ben al di là delle scene mainstream. Per un periodo durato alcuni anni oltretutto, sia l’attore che la sua co-protagonista – nonché ex – Kristen Stewart, si sono tenuti a debita distanza dalle proposte cinematografiche più commerciali, con la volontà di intraprendere un percorso più vicino alle proprie inclinazioni artistiche e, perché no, personali: di fatto, Robert Pattinson non si è mai presentato come il classico divo di Hollywood, e forse è proprio questa sua immagine, accentuata dalle sue scelte di stile libere e senza regole, ad averlo reso un’inconsapevole icona di stile.

