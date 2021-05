Risultati e classifica Serie A: la giornata si chiude allo Scida (Di giovedì 13 maggio 2021) Risultati e classifica Serie A LIVE: tutti gli aggiornamenti della 36esima giornata di campionato. Parziali e marcatori in diretta dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla 36esima giornata di Serie A che avrà luogo in turno infrasettimanale tra martedì 11 e giovedì 13 maggio: tutti i Risultati, la classifica e i marcatori delle partite. Si parte con l’anticipo tra Napoli e Udinese, si chiude giovedì con il match Crotone-Hellas Verona Martedì 11 maggio Napoli-Udinese 5-1 (28? Zielinski, 31? Ruiz, 41? Okaka, 56? Lozano, 66? Di Lorenzo, 91? Insigne) Mercoledì 12 maggio Cagliari-Fiorentina 0-0Atalanta-Benevento 2-0 (22? Muriel, 67? Pasalic)Bologna-Genoa 0-2 (13? Zappacosta, 61? rig. Scamacca)Inter-Roma 3-1 (11? Brozovic, 20? Vecino, 31? ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 maggio 2021)A LIVE: tutti gli aggiornamenti della 36esimadi campionato. Parziali e marcatori in diretta dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla 36esimadiA che avrà luogo in turno infrasettimanale tra martedì 11 e giovedì 13 maggio: tutti i, lae i marcatori delle partite. Si parte con l’anticipo tra Napoli e Udinese, sigiovedì con il match Crotone-Hellas Verona Martedì 11 maggio Napoli-Udinese 5-1 (28? Zielinski, 31? Ruiz, 41? Okaka, 56? Lozano, 66? Di Lorenzo, 91? Insigne) Mercoledì 12 maggio Cagliari-Fiorentina 0-0Atalanta-Benevento 2-0 (22? Muriel, 67? Pasalic)Bologna-Genoa 0-2 (13? Zappacosta, 61? rig. Scamacca)Inter-Roma 3-1 (11? Brozovic, 20? Vecino, 31? ...

