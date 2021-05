Risanamento Messina, Salvini: senza baracche cambierà il volto della città (Di giovedì 13 maggio 2021) Salvini è soddisfatto per i 100 milioni di euro destinati alla città di Messina: “risultato importante, centrato grazie al centrodestra di governo” “Cento milioni per Messina, così da smantellare la vergognosa baraccopoli e offrire un’immagine diversa della città. E’ un altro risultato importante, centrato grazie al centrodestra di governo, di cui la Lega va orgogliosa. Buon lavoro al sindaco Cateno De Luca”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di giovedì 13 maggio 2021)è soddisfatto per i 100 milioni di euro destinati alladi: “risultato importante, centrato grazie al centrodestra di governo” “Cento milioni per, così da smantellare la vergognosa baraccopoli e offrire un’immagine diversa. E’ un altro risultato importante, centrato grazie al centrodestra di governo, di cui la Lega va orgogliosa. Buon lavoro al sindaco Cateno De Luca”. Lo dice il leaderLega Matteo. L'articolo proviene da City Roma News.

