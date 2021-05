Riprendono le vaccinazioni del personale, si riparte dalla Lombardia: Anief chiede di allargare a tutte le Regioni e di avviare monitoraggi e tamponi (Di giovedì 13 maggio 2021) Mentre l’Italia si appresta a diventare tutta “gialla”, tranne la Val d’Aosta, le Regioni Riprendono le vaccinazioni anti-Covid del personale scolastico: dopo alcune settimane di sospensione della somministrazione delle dosi di AstraZeneca, per dare la precedenza a persone anziane e “fragili”, la direzione generale dell’Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione della Regione Lombardia ha fatto L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 13 maggio 2021) Mentre l’Italia si appresta a diventare tutta “gialla”, tranne la Val d’Aosta, leleanti-Covid delscolastico: dopo alcune settimane di sospensione della somministrazione delle dosi di AstraZeneca, per dare la precedenza a persone anziane e “fragili”, la direzione generale dell’Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione della Regioneha fatto L'articolo .

