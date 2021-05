Rintracciato e arrestato 47enne ricercato per reati conto patrimonio

(Di giovedì 13 maggio 2021) Roma – I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hannoun cittadino della Lituania di 47 anni, domiciliato a Roma e con precedenti, in esecuzione di un provvedimento di arresto provvisorio ai fini estradizionali verso la Moldavia, paese in cui, con un alias, e’per una serie dicontro il. L’uomo, che deve scontare la pena di 4 anni, 8 mesi e 19 giorni, e’ stato fermato nel corso di un controllo alla circolazione stradale eseguito in via di Torricola e, dopo la notifica del provvedimento, e’ stato trattenuto in caserma in attesa delle decisioni dell’Autorita’ Giudiziaria. Cosi’ in un comunicato il Comando Provinciale Carabinieri Roma.

