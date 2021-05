(Di giovedì 13 maggio 2021) Lorenzonon ha ancorato ildi contratto con il. Come si legge sulle colonne della Gazzetta dello Sport, c’è un motivo economico preciso per cuie ilnon hanno ancora trovato un accordo. Il giocatore percepisce 4,5 milioni a stagione fino a giugno 2022, l’offerta delsarebbe di unin meno più bonus. Con la Champions League, l’offerta potrebbe rialzarsi cercando di accontentare le richieste del capitano. La volontà del giocatore è quella dial, ma essendo l’ultimo contratto importante della sua carriera, vorrebbe trovare un accordo soddisfacente, e di questo se ne parlerà a fine campionato.

Advertising

Tuttonapoli__ : ?? Rinnovo #Insigne: l’intenzione è proseguire al #Napoli, ma per la firma balla un milione. - cn1926it : GdS – Rinnovo #Insigne, il capitano vuole restare a #Napoli: cifre e dettagli - susydigennaro : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Rinnovo di Insigne, il capitano vuole restare a Napoli, a fine campionato si deciderà - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Rinnovo di Insigne, il capitano vuole restare a Napoli, a fine campionato si deciderà - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Rinnovo di Insigne, il capitano vuole restare a Napoli, a fine campionato si deciderà -

Ultime Notizie dalla rete : Rinnovo Insigne

Con i soldi della Champions De Laurentiis potrebbe decidere per un accordo a metà strada fino al 2024 foto Hermann La Gazzetta dello Sport torna sul tema deldicon il Napoli . Per ...Ultime calcio Napoli - L'edizione odierna di Corriere del Mezzogiorno si sofferma sulcontrattuale di Lorenzo. Dal quotidiano si legge:Il rinnovo di Lorenzo Insigne è tra le priorità del Napoli, così come quella di trovare un nuovo allenatore. Sarà decisiva la Champions.Non c'è ancora accordo con Insigne per il rinnovo di contratto del capitano del Napoli. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive ...