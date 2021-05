Rinnovare il sistema sanitario ripartendo dalla casa (Di giovedì 13 maggio 2021) Il Covid ha messo in luce tutti i limiti precedenti del nostro sistema sanitario. A ciò si aggiunga che la nostra è una popolazione sempre più anziana e bisognosa di assistenza a causa dell’incremento di patologie croniche legate all’invecchiamento. Si rende necessario, come dimostra anche il modello lombardo fondato sulla centralità dell’assistenza ospedaliera, spostare l’assistenza dall’ospedale al territorio, alla casa stessa dei pazienti e dei fruitori dei servizi attraverso un approccio di homecare proattivo della gestione delle patologie, che si fondi sulla presa in carico continua e plurale del paziente. Al fine di evitare un uso eccessivo delle cure ospedaliere, di superare il concetto di centralità dell’ospedalizzazione, diminuire il numero dei ricoverati offrendo prestazioni più qualificate, occorre promuovere una rete ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 13 maggio 2021) Il Covid ha messo in luce tutti i limiti precedenti del nostro. A ciò si aggiunga che la nostra è una popolazione sempre più anziana e bisognosa di assistenza a causa dell’incremento di patologie croniche legate all’invecchiamento. Si rende necessario, come dimostra anche il modello lombardo fondato sulla centralità dell’assistenza ospedaliera, spostare l’assistenza dall’ospedale al territorio, allastessa dei pazienti e dei fruitori dei servizi attraverso un approccio di homecare proattivo della gestione delle patologie, che si fondi sulla presa in carico continua e plurale del paziente. Al fine di evitare un uso eccessivo delle cure ospedaliere, di superare il concetto di centralità dell’ospedalizzazione, diminuire il numero dei ricoverati offrendo prestazioni più qualificate, occorre promuovere una rete ...

Advertising

HuffPostItalia : Rinnovare il sistema sanitario ripartendo dalla casa - PoliticiNostri : @Andrea0606061 @massimodigiamb1 @virginiaraggi Calenda non fa paura e Gualtieri è inesistente. Continuità per la Ra… - fertermentini : RT @blufox55: Il sistema è alle corde. Dopo anni di chiacchiere inutili, o riformiamo lo stato o siamo finiti. Ma oggi, purtroppo, non abbi… - blufox55 : Il sistema è alle corde. Dopo anni di chiacchiere inutili, o riformiamo lo stato o siamo finiti. Ma oggi, purtroppo… - sugheropuro : Sugheropuro in Pillole | AQUARIUS WALL Una collezione di elementi impermeabili per tutte le pareti, possono essere… -

Ultime Notizie dalla rete : Rinnovare sistema Food Project casa comune per le sfide del futuro La posa della prima pietra è il momento in cui chi opera nel settore food vede definito un punto di riferimento, la 'casa comune' nella quale rinnovare, con ulteriore slancio, la sfida del Sistema ...

Lotta all'evasione fiscale, cosa succede se subentra la prescrizione Rinnovare il sistema del Fisco tutto, condonare dove possibile e combattere sul fronte più caldo, sono stati i dettami adottati dall'esecutivo e rivelati dal premier fin dal suo primo discorso. Lotta ...

L’Italia ha bisogno di rinnovare radicalmente le sue istituzioni erose Linkiesta.it Rinnovare il sistema sanitario ripartendo dalla casa Il Covid ha messo in luce tutti i limiti precedenti del nostro sistema sanitario. A ciò si aggiunga che la nostra è una popolazione sempre più anziana e bisognosa di assistenza ...

Convenzione rinnovata tra Banca del Fucino e Italconfidi: agevolato il rilancio dell’economia territoriale Questo, in sintesi, il messaggio forte di ripartenza che Banca del Fucino e Italconfidi hanno voluto lanciare nella conferenza tenutasi stamattina a Teramo, in cui è stato ufficialmente comunicato il ...

La posa della prima pietra è il momento in cui chi opera nel settore food vede definito un punto di riferimento, la 'casa comune' nella quale, con ulteriore slancio, la sfida del...ildel Fisco tutto, condonare dove possibile e combattere sul fronte più caldo, sono stati i dettami adottati dall'esecutivo e rivelati dal premier fin dal suo primo discorso. Lotta ...Il Covid ha messo in luce tutti i limiti precedenti del nostro sistema sanitario. A ciò si aggiunga che la nostra è una popolazione sempre più anziana e bisognosa di assistenza ...Questo, in sintesi, il messaggio forte di ripartenza che Banca del Fucino e Italconfidi hanno voluto lanciare nella conferenza tenutasi stamattina a Teramo, in cui è stato ufficialmente comunicato il ...