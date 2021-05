Ridurre le emissioni per salvare le barriere coralline (Di giovedì 13 maggio 2021) Uno studio pubblicato dalla National Academy of Sciences afferma che se non agiamo subito per Ridurre le emissioni di gas serra le barriere coralline del mondo smetteranno di crescere entro la fine del secolo. Secondo Christopher Cornwall, autore principale dello studio, il lavoro pubblicato evidenzia un quadro cupo per il futuro delle barriere coralline. Per Leggi su periodicodaily (Di giovedì 13 maggio 2021) Uno studio pubblicato dalla National Academy of Sciences afferma che se non agiamo subito perledi gas serra ledel mondo smetteranno di crescere entro la fine del secolo. Secondo Christopher Cornwall, autore principale dello studio, il lavoro pubblicato evidenzia un quadro cupo per il futuro delle. Per

Advertising

Billa42_ : Ridurre le emissioni per salvare le barriere coralline - thevisioncom : Il metano ha un effetto riscaldante sull’atmosfera di circa 80 volte quello della CO2 e le emissioni continuano ad… - stefceccarell61 : RT @ste_panzeri: Le pale eoliche deturpano il paesaggio o contribuiscono a ridurre le emissioni di gas serra? L'opinione di @stefceccarell6… - Radio1Rai : ??#Clima 'Ogni paese deve ridurre le emissioni in questo decennio. Non è abbastanza dire 'emissioni zero nel 2050''.… - IlBoLive : RT @FrancescoSuman1: Rapporto @UNEP mostra che si possono ridurre le emissioni di #metano del 45% entro il 2030, risparmiando 0,3°C all'aum… -