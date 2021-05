Ricordiamoci del ruolo nobile della scuola (Di giovedì 13 maggio 2021) Le proteste sono latenti dalla ripresa primaverile, ma sono sfociate in queste ore nell'occupazione del liceo classico Manzoni di Milano e certamente continueranno nei diversi istituti, sui social, nei corridoi. Dopo due anni scolastici devastati dalla didattica a distanza, gli studenti denunciano un rientro a scuola che si sta rivelando un mese di valutazioni scritte e orali a ritmi travolgenti. Facile farsi prendere dall'emotività e attaccare a testa bassa i ragazzi, perché dopo tanti mesi di scuola da casa questa è la vita vera, oppure prendersela con i docenti, perché non si rendono conto che c'è una vita oltre la scuola. Come sempre, e soprattutto se si parla di scuola, è necessario capire cosa ci sia di vero e cercare motivazioni profonde e, magari, soluzioni. Di vero c'è che maggio è sempre un mese duro perché è ... Leggi su panorama (Di giovedì 13 maggio 2021) Le proteste sono latenti dalla ripresa primaverile, ma sono sfociate in queste ore nell'occupazione del liceo classico Manzoni di Milano e certamente continueranno nei diversi istituti, sui social, nei corridoi. Dopo due anni scolastici devastati dalla didattica a distanza, gli studenti denunciano un rientro ache si sta rivelando un mese di valutazioni scritte e orali a ritmi travolgenti. Facile farsi prendere dall'emotività e attaccare a testa bassa i ragazzi, perché dopo tanti mesi dida casa questa è la vita vera, oppure prendersela con i docenti, perché non si rendono conto che c'è una vita oltre la. Come sempre, e soprattutto se si parla di, è necessario capire cosa ci sia di vero e cercare motivazioni profonde e, magari, soluzioni. Di vero c'è che maggio è sempre un mese duro perché è ...

