Riapriamo i Beni culturali | non per i soldi che portano ma per quello che trasmettono

Leggi su panorama

(Di giovedì 13 maggio 2021) Riaprire ialla vita delle persone è uno degli imperativi di questa coda di fine pandemia. Pur nella indecisione su coprifuoco e altre normative, in tutta la Penisola ferve una voglia di riaprire chiostri, rocche, musei, scavi, ville antiche, Chiese, monumenti alla visita delle persone, a eventi artistici e. É come se la antica Italia (quella della cultura e dell'arte che è ben più antica della gracile amministrazione statale che prova a governarci) fosse percorsa da brividi e desiderio. Un brivido di giovinezza che la attraversa ogni volta che può mostrare i suoi gioielli. Il suo bene, appunto. L'Italia che abbiamo visto, o meglio non visto, in questo anno è mezzo non è lei. È un posto modesto, abitato da gente che parla in tv, di gente mascherata per strada, di ospedali, ambulatori, burocrazie. Invece ...