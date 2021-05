Riapertura di ristoranti a cena al chiuso | piscine coperte e coprifuoco alle 23 dal 24 maggio | tutte le ipotesi sul nuovo decreto

Advertising

borghi_claudio : Supponiamo, ma supponiamo proprio perchè SICURAMENTE non succederà, che dopo la riapertura delle scuole (un mese fa… - foodaffairs_it : Boom dei pagamenti digitali per il servizio al tavolo all'aperto, +34% di transazioni in bar e ristoranti durante l… - Profilo3Marco : RT @agorarai: 'La riapertura dei ristoranti al chiuso dipende dal locale, dalla circolazione dell'aria, delle distanza. I controlli sono la… - paoloigna1 : RT @agorarai: 'La riapertura dei ristoranti al chiuso dipende dal locale, dalla circolazione dell'aria, delle distanza. I controlli sono la… - ILPATRIOTA9 : RT @agorarai: 'La riapertura dei ristoranti al chiuso dipende dal locale, dalla circolazione dell'aria, delle distanza. I controlli sono la… -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura ristoranti

Corriere della Sera

...al chiuso mentre non c'è ancora una data precisa, che sarà decisa molto presto, per le piscine coperte e i parchi a tema. Tra gli obiettivi a breve termine del Governo, anche la..."Ladeial chiuso dipende dal locale, dalla circolazione dell'aria, delle distanza. I controlli sono la cosa più importante. Non credo al 'se riaprire, credo al 'come'", ha ...Avvio della campagna vaccinale per i gestori delle attività ristorative e delle strutture ricettive di Rende. È la richiesta avanzata dal sindaco Marcello Manna a seguito dellin ...Tutte le date possibili per la riapertura di palestre, piscine, centri commerciali, stabilimenti balneari, fiere, parchi a tema; ma anche per il ritorno alle feste di matrimonio ...