Rete ferroviaria italiana assume mille dipendenti per far accelerare la manutenzione

(Di giovedì 13 maggio 2021) Sonoi posti di lavoro in viaggio sui binari italiani e destinati ad arrivare a destinazione entro fine anno. Con l'obiettivo di adeguare lalungo lo stivale. Entro il 2021...

Sono mille i posti di lavoro in viaggio sui binari italiani e destinati ad arrivare a destinazione entro fine anno. Con l'obiettivo di adeguare la rete ferroviaria lungo lo stivale. Entro il 2021 Rete Ferroviaria Italiana assumerà infatti mille persone che, come ha confermato Salvatore Pellecchia, segretario generale della Fit - Cisl, verranno distribuite su tutto il territorio nazionale. Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha siglato un accordo con le organizzazioni sindacali, che porterà nel 2021 all'assunzione di 1.000 persone su tutto il territorio nazionale.